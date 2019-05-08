Лайф публикует видео с пожара на дебаркадере в Самаре, где погиб один человек

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места пожара на дебаркадере в Самаре, в результате которого погиб один человек.

На кадрах видно, как с места пожара поднимаются клубы дыма, а огонь перекинулся на соседние суда. Также можно увидеть, что на месте ЧП уже работают пожарные, которые пытаются справиться с огнём.

Напомним, в Куйбышевском районе Самары на берегу Волги загорелся дебаркадер. ЧП произошло после взрыва газового баллона на стоявшей рядом яхте, который был спровоцирован сварочными работами. В результате происшествия погиб один человек, пострадали двое, а судьба ещё одного человека остаётся неизвестной.