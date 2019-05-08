В НГУ верят, что попавшие под лавину на Алтае туристы могли выжить

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В НГУ верят, что попавшие под лавину на Алтае туристы могли выжить

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Фото: © Flickr / Pavel Kazachkov

Глава секции горного туризма объясняет, что всё зависит от "природы" стихийного явления.

Лайф поговорил с главой секции горного туризма Новосибирского государственного университета Владимиром Юдиным, который не исключает, что попавшие под лавину на Алтае могут быть живы.

Нельзя говорить, что семеро погибли! Я, как реалист и опытный в горах, знаю, что вероятность очень маленькая, но она бывает. Я сам попадал четыре раза в лавину — и живой! — заявил Юдин.

Он добавил, что жизнь туристов зависит от "природы" лавины: если она сухая (летняя), то шансы выжить неплохие, если мокрая (весенняя) — шансов чрезвычайно мало.

Тут лавина была большая, если она дотащила их до низа, то раздавит. Стихия могла выкинуть их на снег, поэтому они могут быть живыми. Сегодня идёт третий день, вылетели вертолёты и 35 спасателей — их ещё можно спасти. Вероятность существует, я бы её оценил как одну сотую процента. Поэтому нельзя говорить "погибшие"! — сообщил руководитель группы. — Более того, в группе были люди, которые входили в пятую и шестую категории. Как говорят, и на старуху бывает проруха. Идут поиски, вероятность маленькая, но она всё же есть.

Напомним, что утром 6 мая лавина, сошедшая с алтайских гор, погребла под собой членов туристической группы из Новосибирска. Двум девушкам, оторвавшимся от остальных членов команды, удалось выжить, они сейчас находятся в СК. Тела троих погибших нашли спасатели, ещё четверых ищут.

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