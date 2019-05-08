В НГУ верят, что попавшие под лавину на Алтае туристы могли выжить

Глава секции горного туризма объясняет, что всё зависит от "природы" стихийного явления.

Лайф поговорил с главой секции горного туризма Новосибирского государственного университета Владимиром Юдиным, который не исключает, что попавшие под лавину на Алтае могут быть живы.

— Нельзя говорить, что семеро погибли! Я, как реалист и опытный в горах, знаю, что вероятность очень маленькая, но она бывает. Я сам попадал четыре раза в лавину — и живой! — заявил Юдин.

Он добавил, что жизнь туристов зависит от "природы" лавины: если она сухая (летняя), то шансы выжить неплохие, если мокрая (весенняя) — шансов чрезвычайно мало.

— Тут лавина была большая, если она дотащила их до низа, то раздавит. Стихия могла выкинуть их на снег, поэтому они могут быть живыми. Сегодня идёт третий день, вылетели вертолёты и 35 спасателей — их ещё можно спасти. Вероятность существует, я бы её оценил как одну сотую процента. Поэтому нельзя говорить "погибшие"! — сообщил руководитель группы. — Более того, в группе были люди, которые входили в пятую и шестую категории. Как говорят, и на старуху бывает проруха. Идут поиски, вероятность маленькая, но она всё же есть.

Напомним, что утром 6 мая лавина, сошедшая с алтайских гор, погребла под собой членов туристической группы из Новосибирска. Двум девушкам, оторвавшимся от остальных членов команды, удалось выжить, они сейчас находятся в СК. Тела троих погибших нашли спасатели, ещё четверых ищут.