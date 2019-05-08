Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве

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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве

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Фото: © Агентство "Москва"

Пресненский суд Москвы выносит обвинительный приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. Более того, в ходе процесса было установлено, что Александр Кокорин и его брат Кирил, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий совершили "умышленное нанесение вреда здоровью" потерпевших.

Напомним, что прокурор просит для них реальные сроки (для Кокорина — 1,5 года колонии общего режима, Мамаеву — на один месяц меньше), но защита настаивает на наказании, не связанном с лишением свободы.

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