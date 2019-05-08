В Пятигорске прошёл "парад дошколят" с игрушечными американскими винтовками

Детсадовцы приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Жителей Пятигорска смутил один из моментов проведения необычного военного парада в преддверии Дня Победы в их городе. В частности, в торжественных мероприятиях приняло участие большое количество детей. Часть из которых была дошкольного возраста.

Именно последняя группа одетых в формы советских солдат времён ВОВ детей прошла маршем, держа в руках игрушечные макеты американских винтовок М-16. Этот факт вызвал негодование пользователей Сети.

Как сообщается на официальном сайте города, мероприятие проходило на площади у главного городского Вечного огня. При этом принимал "парад дошколят" лично глава города Андрей Скрипник.

— Здесь сотни юных горожан, и, значит, связь поколений жива и неразрывна. Это первый такой парад в Пятигорске, и у него есть все шансы стать ещё одной доброй городской традицией, — цитирует сайт Скрипника.

Отметим, позднее фото марширующих с американскими винтовками детей было удалено с официального сайта.