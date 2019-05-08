В Вашингтоне пообещали Зеленскому поддерживать Украину

Избранный лидер Незалежной обсудил с представителем Госдепа США партнёрство двух стран, реформы и "российскую агрессию".

Штаты обещают поддерживать Украину и при избранном президенте страны Владимире Зеленском. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Джордж Кент.

— Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент отметил, что Соединённые Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнёрские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ, — говорится в сообщении Посольства Штатов в Киеве.

Добавим, что на встрече Зеленский и Кент обсуждали партнёрство двух стран, реформы и "российскую агрессию".