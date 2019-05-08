Стало известно, когда Бутина выйдет на свободу

Россиянка Мария Бутина, приговорённая в США к 18 месяцам тюремного заключения, выйдет на свободу 5 ноября. Об этом со ссылкой на Федеральное бюро тюрем сообщает ТАСС.

— Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года, — сообщили корреспонденту агентства в подчиняющемся Минюсту США госучреждении.

Сразу после отбытия срока тюремного заключения Мария Бутина будет депортирована в Россию. Пока гражданка РФ остаётся в СИЗО города Александрия, штат Виргиния, в ожидании перевода в федеральную тюрьму.

Напомним, американские власти обвинили Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов России. Бутина сначала категорически отвергала все предъявленные обвинения, однако позднее признала вину в сговоре. Отец девушки отмечал, что Мария согласилась признать себя виновной из-за давления американского следствия. В результате россиянку приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Президент России Владимир Путин назвал приговор Бутиной беспределом.