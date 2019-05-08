Путин почтил память погибших в катастрофе в Шереметьево минутой молчания

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Путин почтил память погибших в катастрофе в Шереметьево минутой молчания

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию прокомментировал авиакастрофу лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Знаете, что в Шереметьево произошла трагедия, авиакатастрофа, которая унесла много человеческих жизней. Почтим минутой молчания, — заявил президент.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту "суперджета" компании "Аэрофлот" погиб 41 человек. Самолёт совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.

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