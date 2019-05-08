Путин о реализации нацпроектов: Времени на раскачку нет

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Путин о реализации нацпроектов: Времени на раскачку нет

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Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Президент России Владимир Путин, комментируя реализацию национальных проектов, потребовал их скорейшего выполнения.

Когда в послании (Федеральному собранию. — Прим. Лайфа) подчёркивалось, что времени на раскачку нет, это не фигура речи, это требование, — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что россиянам интереснее наблюдать за конкретными результатами, а не абстрактными совещаниями. Кроме того, он призвал избавиться от привычки переносить сроки реализации нацпроектов и опираться в этом процессе на представителей гражданского общества, в том числе и членов ОНФ.

Напомним, сегодня в Москве Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию.

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