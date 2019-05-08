В Шереметьево задержали вылеты двух самолётов SSJ 100

Рейсу Москва — Ростов-на-Дону потребовалась замена борта из-за вскрывшейся технической неисправности.

Сразу два авиалайнера Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" не смогли вылететь вовремя из столичного аэропорта Шереметьево. В борте, отправлявшемся в Ростов-на-Дону, перед вылетом была обнаружена техническая неполадка. Руководство приняло решение о замене самолёта.

— Причина замены борта — неисправность реверса. Самолёт был заменён на другой Sukhoi Superjet 100, — сообщил источник Лайфа в авиакругах.

Причина задержки вылета рейса на Ульяновск устанавливается.

Как сообщал Лайф, аналогичная ситуация произошла сегодня утром. Самолёт Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" должен был вылететь из ростовского аэропорта Платов в московский Шереметьево, но перед взлётом была выявлена техническая неисправность. Самолёт заменили на другой.

Отметим, повышенное внимание к авиационной безопасности связано с произошедшей 5 мая трагедией в аэропорту Шереметьево. Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вскоре после вылета запросил посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта.

Администрация аэропорта Шереметьево опубликовала поминутную хронологию катастрофы "суперджета".