Путин потребовал пресечь сомнительные практики по конкурсам при госзакупках

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам потребовал пресечь сомнительные практики по конкурсам при госзакупках, требования в которых "рисуются под конкретного производителя".

— Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто даёт лучшие предложения и по качеству, и по цене, и по надёжности, — заявил российский лидер.

Глава государства потребовал скорейшего выполнения национальных проектов, заявив об отсутствии времени на раскачку.

Ранее Путин поручил правительству освещать реализацию нацпроектов в СМИ и Интернете.