Путин потребовал пресечь сомнительные практики по конкурсам при госзакупках

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Путин потребовал пресечь сомнительные практики по конкурсам при госзакупках

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам потребовал пресечь сомнительные практики по конкурсам при госзакупках, требования в которых "рисуются под конкретного производителя".

Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто даёт лучшие предложения и по качеству, и по цене, и по надёжности, — заявил российский лидер.

Глава государства потребовал скорейшего выполнения национальных проектов, заявив об отсутствии времени на раскачку.

Ранее Путин поручил правительству освещать реализацию нацпроектов в СМИ и Интернете.

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