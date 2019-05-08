Американская олимпийская чемпионка: Уверена на 100 процентов, что побью Хабиба

Двукратная олимпийская чемпионка и боец смешанного стиля (ММА) Кайла Харрисон заявила, что ей под силу победить Хабиба Нурмагомедова в поединке по дзюдо. Об этом пишет TMZ, ссылаясь на слова спортсменки.

— Я бы побила его в схватке по дзюдо. Уверена на 100 процентов. Я бы победила Хабиба, — сказала олимпийская чемпионка.

Харрисон уверена, что у неё будет сокрушительное преимущество, если Нурмагомедов не сможет наносить удары.

Менеджер Кайлы Али Абдель-Азиз, который также связан рабочими отношениями с Хабибом, рассказал, что их бой вполне возможен, если на то будет благословение денежного бога.