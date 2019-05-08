Савченко заявила об угрозе жизни от агентов СБУ

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Савченко заявила об угрозе жизни от агентов СБУ

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Надежда Савченко. Фото: © РИА Новости / Михаил Палинчак

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила изданию "Страна.Ua" об угрозах её жизни со стороны агентов СБУ.

Речь идёт об агентах, которые были привлечены СБУ из Вооружённых сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко, — рассказала Савченко в ответ на вопрос о том, зачем она попросила госохрану.

Ранее Савченко рассказала, что боится за свою жизнь и ежедневно проверяет свой автомобиль на наличие взрывчатки.

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