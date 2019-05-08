Савченко заявила об угрозе жизни от агентов СБУ

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила изданию "Страна.Ua" об угрозах её жизни со стороны агентов СБУ.

— Речь идёт об агентах, которые были привлечены СБУ из Вооружённых сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко, — рассказала Савченко в ответ на вопрос о том, зачем она попросила госохрану.

Ранее Савченко рассказала, что боится за свою жизнь и ежедневно проверяет свой автомобиль на наличие взрывчатки.