Путин рассказал об обязанности губернаторов предметно заниматься нацпроектами

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Путин рассказал об обязанности губернаторов предметно заниматься нацпроектами

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией национальных проектов на возглавляемой им территории, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Глава государства подчеркнул, что губернаторы должны вести работу по нацпроектам в диалоге с гражданами. Путин заявил о необходимости подробно информировать граждан о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех действий властей.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство будет работать над реализацией нацпроектов в максимально прозрачном формате.

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