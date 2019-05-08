Путин рассказал об обязанности губернаторов предметно заниматься нацпроектами

Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией национальных проектов на возглавляемой им территории, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Глава государства подчеркнул, что губернаторы должны вести работу по нацпроектам в диалоге с гражданами. Путин заявил о необходимости подробно информировать граждан о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех действий властей.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство будет работать над реализацией нацпроектов в максимально прозрачном формате.
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