Учёные нашли способ предотвратить смерть от рака

На основании полученных результатов можно разрабатывать новые методы терапии заболевания.

Швейцарские учёные сумели найти способ предотвратить образование метастазов, которые способствуют осложнению во время лечения рака и ухудшают прогноз состояния больного. Об этом сообщает издание Science Alert.

Отмечается, что ключевую роль в данном вопросе играют такие соединения, как активин В и рецептор ALK7. В исследовании использовалась мышечная модель нейроэндокринного рака поджелудочной железы, рака молочной железы. Наличие рецептора помогает тормозить развитие метастастазов.

На основании полученных результатов можно разрабатывать новые методы терапии заболевания. Впрочем, для этого необходимо продолжать исследования.