Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии

Братьев Кокориных — Александра и Кирилла — приговорили к полутора годам колонии общего режима. Меж тем Александр Протасовицкий получил год и пять месяцев колонии, аналогичный срок у Павла Мамаева.

Суд также постановил, что всем фигурантам громкого дела нужно зачесть один день в СИЗО за полтора в колонии. Таким образом, у них есть шанс скоро выйти на свободу, ведь в изоляторе они находятся с октября прошлого года.

Добавим, суд вынес сроки, которые просили представители гособвинения.

Фигурантов дела обвиняли в преступлениях, совершённых по статьям "Хулиганство" и "Побои".