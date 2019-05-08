Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии

Братьев Кокориных — Александра и Кирилла — приговорили к полутора годам колонии общего режима. Меж тем Александр Протасовицкий получил год и пять месяцев колонии, аналогичный срок у Павла Мамаева.
Суд также постановил, что всем фигурантам громкого дела нужно зачесть один день в СИЗО за полтора в колонии. Таким образом, у них есть шанс скоро выйти на свободу, ведь в изоляторе они находятся с октября прошлого года.
Добавим, суд вынес сроки, которые просили представители гособвинения.
Фигурантов дела обвиняли в преступлениях, совершённых по статьям "Хулиганство" и "Побои".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени