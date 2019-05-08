Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам

Срок в СИЗО всем фигурантам дела зачтут как 1 день за 1,5. Так что большую часть приговора они уже отсидели.

Российский футболист, полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство. Такое решение вынес сегодня Пресненский суд Москвы.

Его подельники — футболист Александр Кокорин и его младший брат — также были приговорены к реальным срокам заключения: им суд назначил по полтора года лишения свободы.

Срок в СИЗО всем фигурантам дела зачтут как 1 день за 1,5. Так что большую часть приговора они уже отсидели.

8 октября 2018 года — день, который изменил жизни двух футболистов. Отмечая десятилетие дружбы, Кокорин и Мамаев устроили сразу две драки: сначала компания избила водителя телеведущей Первого канала, а затем напала на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. При этом чиновника нападающий "Зенита" бил стулом по голове. Полное видео инцидента смотрите здесь.