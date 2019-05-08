Эксперты расшифровали данные чёрных ящиков сгоревшего в Шереметьево "суперджета"

В настоящее время они изучают полученную информацию, которая может пролить свет на причины трагедии.

Специалисты завершили расшифровку параметрического и речевого самописцев самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", потерпевшего крушение в Шереметьево вечером 5 мая. Об этом со ссылкой на близкий к расследованию источник сообщает РИА "Новости".

— Все самописцы расшифрованы, — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что в "суперджете" были самописцы производства американской компании L-3 Communications. Один из них серьёзно пострадал из-за воздействия высоких температур. Речевой самописец повреждён не был.

Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на первые данные с самописцев самолёта сообщило, что катастрофу "суперджета" в Шереметьево могли спровоцировать скачок напряжения при попадании в грозовой фронт и, предположительно, неоправданные действия пилотов.

Как сообщал Лайф, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск лайнера погиб 41 человек. Самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.