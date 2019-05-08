Лавров заявил о необходимости выкорчевать гнездо террористов в Идлибе

После обстрела российской авиабазы в Хмеймиме в Сирии министр призвал покончить с осевшими там боевиками.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о необходимости уничтожить группировку "Джебхат ан-нусра"* в Идлибе, со стороны которой подверглась атаке российская авиабаза. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

— Вы знаете, какая ситуация в Идлибе, где окопалась "Джебхат ан-нусра" под новым названием "Хаят тахрир аш-Шам"*, которая не просто там контролирует обстановку, но и осуществляет оттуда обстрелы. Недавно была обстреляна российская база Хмеймим. Конечно же, они получили ответ и будут получать ответ. Но это гнездо террористов надо выкорчёвывать, — заявил министр.

Как сообщал Лайф, 6 мая российская авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сутки подвергалась обстрелу боевиков. Огонь вёлся из реактивных систем залпового огня. Всего было выпущено более 30 реактивных снарядов, причём управление огнём велось с помощью беспилотника. Как заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, обстрелы отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на авиабазе нет.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.