Порошенко согласился прийти на допрос по делу об убийствах людей на Майдане

Генпрокуратура Украины пригрозила Порошенко штрафом, если он проигнорирует очередной вызов на допрос.

Президент Украины Пётр Порошенко согласился прийти на допрос в Генпрокуратуру и дать показания по делу об убийствах людей в ходе Евромайдана в Киеве в 2014 году. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в Генпрокуратуре Незалежной.

— Вышли на контакт из (администрации президента. — Прим. Лайфа.) со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса, — приводит агентство слова собеседника, не уточняя, о какой конкретно дате идёт речь.

Как сообщал Лайф, действующий пока что украинский лидер Пётр Порошенко был вызван на допрос в качестве свидетеля для дачи показаний по делам о преступлениях против участников Майдана в 2014 году. Однако на допрос он так и не пришёл. Генпрокуратура Украины пригрозила Петру Порошенко штрафом за игнорирование требования о явке и заявила о возможном принудительном приводе.

Отметим, стартовавшие в конце ноября 2013 года протесты в центре Киева привели к смене политического курса Украины. В результате многодневных столкновений протестующих с правоохранителями победили сторонники оппозиции, выступавшие за ассоциацию с ЕС. Самым трагическим эпизодом противостояния стал расстрел людей неизвестными снайперами на майдане. Жертвами снайперов стали более 100 человек, причём как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков.

Действующая украинская власть возложила ответственность за случившееся на экс-президента Украины Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Расследование по данному делу затянулось и ведётся до сих пор. Следствие так и не располагает информацией, кто же стрелял в людей на майдане. Янукович и бывшие бойцы "Беркута" категорически отрицают свою причастность к произошедшему. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявлял, что, по данным российских следователей, к стрельбе на майдане может быть причастна организация украинских националистов "Правый сектор"*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.