Мерзликин о "пересечении" украинской границы: Это не совсем удачная шутка

Российский актёр Андрей Мерзликин назвал шуткой своё видео, на котором он перебегает через границу Украины.
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Друзья! Вынужден дать комментарий для СМИ. . Те, кто вынес в первые строчки новостей видео из моего Инстаграм, пытаясь, наверное «словить хайп», далеки от моего уважения и не достойны вашего внимания. Ничего, кроме любви к Украине, где живут мои близкие друзья и родственники, по которым сильно скучаю и жду с ними встречи, мой поступок не значит! . P.S.: Если все же мое желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной, оказалось не совсем удачной шуткой, значит мое чувство юмора меня подвело. Возможно. Но вера в человечество - осталась! . С уважением к подписчикам, Андрей Мерзликин.
— Если всё же моё желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной оказалось не совсем удачной шуткой, значит, моё чувство юмора меня подвело. Возможно. Но вера в человечество осталась, — написал артист в "Инстаграме".
Он отметил, что его поступок не значит ничего, кроме братской любви к Украине, где живут его друзья и родственники.
Ранее актёр выложил на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором он бежит по полю у государственной границы Незалежной, въезд в которую ему запрещён.
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