Мерзликин о "пересечении" украинской границы: Это не совсем удачная шутка

Он отметил, что его поступок не значит ничего, кроме братской любви к Украине, где живут его друзья и родственники.

Российский актёр Андрей Мерзликин назвал шуткой своё видео, на котором он перебегает через границу Украины.

— Если всё же моё желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной оказалось не совсем удачной шуткой, значит, моё чувство юмора меня подвело. Возможно. Но вера в человечество осталась, — написал артист в "Инстаграме".

Он отметил, что его поступок не значит ничего, кроме братской любви к Украине, где живут его друзья и родственники.

Ранее актёр выложил на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором он бежит по полю у государственной границы Незалежной, въезд в которую ему запрещён.