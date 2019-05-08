Названы регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

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Названы регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

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Фото: © Pixabay

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы, в которых в первые три месяца 2019 года наблюдался рост рождаемости.

В первом квартале рост рождаемости отмечен в трёх регионах страны. Это Магаданская область, город Москва и республика Карачаево-Черкесия, — сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Вице-премьер считает, что регионы должны уделять особое внимание разработке собственных мер, стимулирующих рождаемость.

Ранее Голикова рассказала о возможном введении дополнительных мер для стимулирования рождаемости в стране. Вице-премьер сообщила, что российские женщины стали чаще рожать в старшем возрасте.

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