Названы регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы, в которых в первые три месяца 2019 года наблюдался рост рождаемости.
— В первом квартале рост рождаемости отмечен в трёх регионах страны. Это Магаданская область, город Москва и республика Карачаево-Черкесия, — сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Вице-премьер считает, что регионы должны уделять особое внимание разработке собственных мер, стимулирующих рождаемость.
Ранее Голикова рассказала о возможном введении дополнительных мер для стимулирования рождаемости в стране. Вице-премьер сообщила, что российские женщины стали чаще рожать в старшем возрасте.
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