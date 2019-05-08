Снаряд времён ВОВ нашли рабочие на севере Москвы

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Снаряд времён ВОВ нашли рабочие на севере Москвы

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Опасную находку обнаружили рабочие недалеко от станции МЦК "Ботанический сад" в столичном районе Свиблово. Мина времён Великой Отечественной войны была найдена во время работ на коллекторе. На место прибыли сотрудники экстренных служб и сапёры. Подробности уточняются.

<p>Фото: © Life</p>

К слову, это уже второй снаряд Второй мировой, который находят в столичном регионе на этой неделе. Буквально вчера боеприпас с историей вывезли со стройплощадки в Хорошёво-Мнёвниках. А 3 мая предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной, обнаружили в парке Победы в Зеленограде.

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