Снаряд времён ВОВ нашли рабочие на севере Москвы

Опасную находку обнаружили рабочие недалеко от станции МЦК "Ботанический сад" в столичном районе Свиблово. Мина времён Великой Отечественной войны была найдена во время работ на коллекторе. На место прибыли сотрудники экстренных служб и сапёры. Подробности уточняются.

К слову, это уже второй снаряд Второй мировой, который находят в столичном регионе на этой неделе. Буквально вчера боеприпас с историей вывезли со стройплощадки в Хорошёво-Мнёвниках. А 3 мая предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной, обнаружили в парке Победы в Зеленограде.