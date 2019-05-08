На Урале клиентка фитнес-клуба попала в реанимацию после индивидуальных занятий

Тренер теперь не отвечает на звонки девушки и отказывается от комментариев, как и руководство клуба.

Жительница Челябинска Ольга Варло попала в реанимацию после серии изнурительных индивидуальных занятий с тренером Дмитрием Я. Подробности этой истории пострадавшая рассказала Лайфу.

Изначально девушка ходила на групповые занятия. Её целью была подтяжка живота после родов. В какой-то момент она решила взять индивидуального тренера и обратилась к Дмитрию. К такому решению подталкивали не только положительные отзывы о нём, но и титул победителя соревнований по бодибилдингу.

— Он сразу на меня всё нагрузил, делай, говорит. Он только на третьей тренировке спросил: "А кстати, какие у тебя параметры?" Он меня даже не взвешивал. У нас было с ним всего шесть тренировок, и на шестой я попала в больницу. Я ему говорила, что мышцы болят. А он мне: "Всё нормально". Давал мне вес по 20 кг. На последнем занятии я ему сказала, что у меня странное головокружение и верх губы начал неметь. Он дал мне батончик, сказал: "Покушай и будем приступать", — рассказала пострадавшая.

После занятия всё лицо девушки онемело, а врач-невролог сказал ей, что у неё смещение позвонков от шеи до поясницы, из-за чего начала плохо циркулировать кровь. По словам врача, причиной тому стали серьёзные нагрузки. Для восстановления ей было рекомендовано ходить на лечебную физкультуру, что занимает много времени.

— Я воспитываю одна ребёнка, четыре годика. Я и работать не могу, и ребёнка поднимать. На следующий день я позвонила своему тренеру Дмитрию, он сказал, что он тут ни при чём. Всех обвиняет, а за собой вины не чувствовал. Сказал, что может возместить мне только 5600 за тренировки. Я сказала, что мне нужно 30 тысяч — именно те деньги, что я потратила на врачей, все чеки готова была показать ему. Он отказался и перестал мне отвечать, — добавила девушка.

Лайф не смог добиться комментариев не только от представителей фитнес-клуба, но и от самого тренера.

— Вы кто такие? Просите какие-то комментарии, и что, вы думаете, я могу вам что-то сказать? До свидания, — в грубой форме ответил фитнес-тренер Лайфу на просьбу прокомментировать случившееся.

Спортивный юрист Юрий Зайцев напомнил Лайфу, что в случае если заведение нарушает заключённый изначально договор на оказание услуг, то пострадавший клиент вправе требовать компенсацию вреда.

— Если у неё есть заключение врача и по факту посещения этого фитнес-клуба можно установить, что вред здоровью был получен от чрезмерных физических нагрузок, то ей нужно обратиться в Роспотребнадзор для защиты своих прав. Оказание подобных услуг попадает под закон о защите прав потребителей, — отметил Зайцев, добавив, что в подобном случае необходимо подавать иск на компенсации как материального, так и морального ущерба.