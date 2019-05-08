Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева чиновник заявил, что доволен приговором

Представитель Дениса Пака назвала решение суда в отношении футболистов справедливым.

Главный пострадавший в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — чиновник Минпромторга Денис Пак доволен приговором суда в отношении спортсменов. Об этом ТАСС сообщила его представитель Наталья Шатихина, отметив, что приговор справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения.

— С самого начала мы говорили о том, что кара и строгое наказание не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда. Поскольку к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учётом срока в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания, после вступления приговора в силу у них появляется право на УДО, поэтому наказание излишне строгим не является, — заявила Шатихина.

Как сообщал Лайф, ранее Пресненский суд Москвы признал российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в нападении на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство. Александр Кокорин и его младший брат также были приговорены к реальным срокам заключения: им суд назначил по полтора года лишения свободы.