Жители Урала запаниковали из-за слабого землетрясения

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Жители Урала запаниковали из-за слабого землетрясения

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Фото: © Flickr/viviandnguyen

В городе Катав-Ивановск Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 1,8, сообщает URA.RU.

В Институте геофизики УрО РАН уточнили, что очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Специалисты подчеркнули, что для людей и зданий такая магнитуда толчков не представляет угрозы. Тем не менее местные жители после землетрясения запаниковали. Отмечается, что это не первое землетрясение в том районе.

Ранее Лайф сообщал о землетрясении магнитудой 5,4 на Курилах.

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