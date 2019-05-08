Жители Урала запаниковали из-за слабого землетрясения

В городе Катав-Ивановск Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 1,8, сообщает URA.RU.
В Институте геофизики УрО РАН уточнили, что очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Специалисты подчеркнули, что для людей и зданий такая магнитуда толчков не представляет угрозы. Тем не менее местные жители после землетрясения запаниковали. Отмечается, что это не первое землетрясение в том районе.
Ранее Лайф сообщал о землетрясении магнитудой 5,4 на Курилах.
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