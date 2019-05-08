Один из "Электроников" рассказал, каким был Крылатов: Он — часть моей жизни

Владимир Торсуев, снявшийся в роли мальчика-робота в "Приключениях Электроника", рассказал, каким был Евгений Крылатов и кем он является для актёра.
— Он подарил нам ещё несколько композиций, мы тоже записали песни. Это был очень мудрый, гениальный и очень светлый человек. Он излучал добро, порядочность, интеллигентность какую-то неописуемую, — приводит слова Торсуева "360".
Актёр отметил, что с Евгением Крылатовым они с братом познакомились на съёмках "Приключений Электроника" и с тех пор не переставали общаться.
— Во-первых, это мой учитель. Я считаю, что он гений... Крылатов — это часть моей жизни, — добавил Владимир Торсуев.
Как ранее писал Лайф, Евгения Крылатова не стало утром 8 мая. Он скончался в больнице, куда был госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких.
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