В Раде не удивлены совету Коломойского оставить Авакова в правительстве

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал слова бизнесмена Игоря Коломойского, который посоветовал избранному президенту Владимиру Зеленскому оставить главу МВД Арсена Авакова в составе правительства.
— Коломойский три дня назад сказал, что победа Зеленского — это "наша совместная победа с Аваковым". Следовательно, они давно работают вместе, — заявил Рабинович в интервью НСН.
Депутат отказался давать оценку эффективности работы Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины.
Ранее предприниматель Игорь Коломойский, который не был на Украине с 2017 года, назвал главу МВД страны Арсена Авакова "фактором стабильности" и "фундаментом" и посоветовал победившему на выборах президента Владимиру Зеленскому оставить его в составе правительства.
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