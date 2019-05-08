В Раде не удивлены совету Коломойского оставить Авакова в правительстве

Читайте также

В Раде не удивлены совету Коломойского оставить Авакова в правительстве

49

Фото: © РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал слова бизнесмена Игоря Коломойского, который посоветовал избранному президенту Владимиру Зеленскому оставить главу МВД Арсена Авакова в составе правительства.

Коломойский три дня назад сказал, что победа Зеленского — это "наша совместная победа с Аваковым". Следовательно, они давно работают вместе, — заявил Рабинович в интервью НСН.

Депутат отказался давать оценку эффективности работы Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины.

Ранее предприниматель Игорь Коломойский, который не был на Украине с 2017 года, назвал главу МВД страны Арсена Авакова "фактором стабильности" и "фундаментом" и посоветовал победившему на выборах президента Владимиру Зеленскому оставить его в составе правительства.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×