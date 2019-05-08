Названы регионы России с самым большим количеством тунеядцев

Согласно данным социологического исследования, наиболее трудолюбивые россияне проживают на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Москва и Московская область лидируют в списке по количеству россиян, не желающих работать. В столице их насчитывается 786 тысяч человек, в Подмосковье — 596 тысяч. Такие цифры приводит портал News.ru со ссылкой на социологическое исследование Росстата за 2018 год, которое учитывало неработающих лиц трудоспособного возраста (16–59 лет для мужчин и 16–54 года для женщин. — Прим. Лайфа).

Также в лидерах по наибольшему числу неработающих граждан оказались Республика Дагестан с показателем 435 тысяч человек и Краснодарский край — 429 тысяч.

А вот самыми трудолюбивыми оказались жители Чукотки и Ненецкого автономного округа. Там зафиксировано лишь по 4 тысячи тунеядцев. Тысячей больше, чем у них, только в Магаданской области. Также наименьшим числом неработающих могут похвалиться Еврейская автономная область — 14 тысяч человек и Ямало-Ненецкий АО — 21 тысяча человек.

Отмечается, что в целом по России количество неработающих по сравнению с 2017 годом снизилось на более чем полмиллиона человек. Отмечается, что больше всего не испытывают желания работать студенты дневной формы обучения (около 5,6 млн человек), пенсионеры (2,1 млн) и ведущие домашнее хозяйство (2 млн). Ещё 1,7 млн россиян представляют другие социальные группы и называют различные причины своего нежелания работать.