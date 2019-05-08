Композитор Крылатов хотел, чтобы его похоронили под музыку из "Русалочки"

Прославленный композитор, создатель музыки к десяткам детских кинолент Евгений Крылатов мечтал, чтобы на церемонии прощания с ним играла музыка из фильма "Русалочка". Об этом маэстро говорил в одном из своих неизвестных интервью, фрагмент видеозаписи которого оказался в распоряжении Лайфа.

Крылатов признавался, что фильм-сказка 1976 года "Русалочка" — одно из любимых экранных произведений, где звучит его музыка. Для ушедшего из жизни композитора она была особенной.

— Главная тема в "Русалочке" настолько пронзительна для меня, что выражает всю сущность моей музыки и моей души, — признавался композитор.

В том же интервью звучит ещё одно признание. Ещё за несколько лет до смерти Крылатов завещал родным, чтобы его хоронили именно под "Русалочку".

— Говорю своим близким, что рано или поздно настанет момент, когда нам придётся проститься... Ничего не надо, поставьте мне только музыку из "Русалочки", — говорил Крылатов.

"Русалочка" — фильм производства СССР и Болгарии, снятый в 1976 году режиссёром Владимиром Бычковым по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.

Народный артист РФ композитор Евгений Крылатов ушёл из жизни сегодня в возрасте 85 лет. Под музыку, написанную им, взрослело не одно поколение. "Колыбельная медведицы", "Крылатые качели", "Лесной олень" — эти и другие мелодии навсегда останутся в сердцах многих.

Здесь Лайф предлагает вспомнить самые яркие высказывания композитора, который подарил нам детство.