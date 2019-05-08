Билан пожаловался, что его "расквадратило" после перелёта в США — видео

У столь необычного термина имеется достаточно простое объяснение, которое артист и рассказал.

Певец Дима Билан пожаловался поклонникам на то, что его "расквадратило" после долгого перелёта в США. Об этом сообщает портал ДНИ.РУ.

— Ребят, мы на месте. После 12-часового перелёта расквадратило чуть-чуть, конечно. Сейчас восстанавливаться. Всем привет! — отметил Билан.

Как оказалось, такой необычный термин означает состояние человека после длинного и утомительного перелёта.

Отмечается, что Билана в США ждёт семь концертов в период с 10 по 19 мая.