Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спорт

Глава Минспорта выразил надежду, что произошедшее послужит уроком всем спортсменам.

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал приговор российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые получили реальные сроки за побои и хулиганство.

— Хорошо, что решение принято, уверен, суд рассмотрел все обстоятельства дела. Мы видели все видеозаписи, много о чём было сказано и напечатано, — цитирует Колобкова ТАСС.

Министр выразил уверенность, что футболисты сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт. По словам Колобкова, для возвращения Кокорину и Мамаеву нужно будет завоевать доверие своих клубов.

— Жаль, что в таком молодом возрасте по своей глупости совершают такие поступки, по сути дела, губят свою карьеру, — отметил глава Минспорта.

Колобков также выразил надежду, что случившееся послужит уроком как Кокорину и Мамаеву, так и другим спортсменам.

Ранее глава Минспорта назвал поведение футболистов недопустимым и неспортивным, а также заявил, что Кокорин и Мамаев никогда не будут играть в сборной России.

8 октября 2018 года — день, который изменил жизни двух футболистов. Отмечая десятилетие дружбы, Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили сразу две драки: сначала компания избила водителя телеведущей Первого канала, а затем напала на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. При этом чиновника нападающий "Зенита" бил стулом по голове.

Футболисты провели в СИЗО несколько месяцев. 8 мая Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство, его подельники — футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл — были приговорены к полутора годам лишения свободы каждый. Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева чиновник Денис Пак заявил, что доволен приговором суда в отношении спортсменов.