В Москве стартовал очный этап молодёжного конкурса по развитию туризма

Принять участие в акции "Моя страна — моя Россия" в номинации "Моя гостеприимная Россия" приехало 22 автора из 19 регионов.

В Москве стартовал молодёжный конкурс по развитию туризма "Моя страна — моя Россия", который призван помогать молодым общественным активистам донести свои идеи, связанные с развитием родного края, до властей. Об этом сообщила газета "Взгляд", ссылаясь на представителя дирекции конкурса Елену Земцову.

— Одно из главных условий — все проекты конкурса должны иметь прикладное применение, быть реализуемы. Эксперты отдавали предпочтение проектам, которые можно использовать в конкретных регионах, — рассказала она.

Представитель дирекции конкурса отметила, что от молодых людей поступают разные предложения, связанные как с развитием внутреннего и въездного туризма, так и с развитием экскурсионных программ. Есть достаточно потенциальные проекты, нацеленные на цифровизацию области.

Победителей определят 6–8 июня на Петербургском экономическом форуме, на котором пройдёт сквозная защита всех номинаций.

Конкурс "Моя страна — моя Россия" существует с 2003 года. Он ориентирован на учащихся, молодых педагогов, лидеров местных сообществ и молодёжных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.