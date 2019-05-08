Захарова заявила, что высылка шведских дипломатов стала ответной мерой

Читайте также

Захарова заявила, что высылка шведских дипломатов стала ответной мерой

5

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что высылка шведских дипломатов из России стала ответной мерой.

Эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии. Не вдаваясь в глубину проблемы, могу сказать, что в вашем вопросе содержится ответ. Речь идёт о фразе "в ответ", — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что Россия высылает двух шведских дипломатов после того, как Стокгольм отказал Москве в получении документов для новых дипломатов в Швеции.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×