Киев призвал ЕС ввести санкции против РФ из-за паспортов жителям Донбасса

Глава МИД Украины Павел Климкин написал письмо руководителям стран Евросоюза и НАТО, в котором призвал ввести санкции в отношении Москвы в связи с упрощением процедуры предоставления гражданства России жителям Донбасса.

— Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает страны-партнёры к расширению санкционного трека, — заявила спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

Она подчеркнула, что власти Украины рассчитывают на чёткую поддержку международного сообщества в вопросе непризнания паспортов России, которые получают жители ДНР и ЛНР.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.

8 мая правительство Украины приняло решение о непризнании российских паспортов, выданных жителям ДНР и ЛНР. Киевские власти пригрозили лишить получивших российское гражданство жителей ДНР и ЛНР пенсий и социальных выплат.