Глава исполкома ОНФ призвал активнее привлекать россиян к участию в нацпроектах

Необходимо активнее привлекать граждан России к реализации национальных проектов и согласовывать с ними приоритеты и результаты этой работы. Такое заявление в ходе заседания президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам сделал глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.

— На наш взгляд, конечно, сейчас огромная работа по национальным проектам должна быть уделена именно работе с людьми и согласованию результатов, привлечению людей к реализации национальных проектов. Чтобы конечный результат был сделан совместно с людьми, чтобы люди могли гордиться тем, что они участвуют в реализации национальных проектов, — отметил Развожаев.

В качестве негативного примера, когда местные власти принимали "волюнтаристские решения", не интересуясь мнением жителей, Развожаев назвал случай в деревне Черноусова Каменского городского округа Свердловской области. Согласно федеральной программе благоустройства там была построена детская площадка. Однако находилась она на окраине деревни в ста метрах от ближайших домов, но рядом со складом навоза.

— Двести тысяч потрачено. Конечно, никто туда не ходит, — заявил Развожаев, добавив, что подобные решения местных властей не вызывают "ничего, кроме раздражения".