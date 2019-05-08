МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре сегодня вечером

По прогнозу синоптиков, в области ожидаются порывы ветра до 15 м/с и кратковременные дожди.

В Московской области до конца 8 мая ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— В период с 16:00 до 22:00 8 мая в Московской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с, — сообщает МЧС.

В ведомстве рекомендуют не прятаться от дождя под деревьями, рекламными щитами и недостроенными зданиями. В МЧС также призывают водителей быть осторожными.