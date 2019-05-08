МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре сегодня вечером

В Московской области до конца 8 мая ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— В период с 16:00 до 22:00 8 мая в Московской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с, — сообщает МЧС.
В ведомстве рекомендуют не прятаться от дождя под деревьями, рекламными щитами и недостроенными зданиями. В МЧС также призывают водителей быть осторожными.
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