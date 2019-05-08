Стало известно имя первенца принца Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассекские назвали сына Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.
Сегодня мальчика, который появился на свет 6 мая, показали прабабушке и прадедушке — королеве Елизавете II и принцу Филиппу. На встрече с британской королевой присутствовала мама Меган Маркл Дория Редлан.
Малыш весом 3,26 кг родился в известной лондонской больнице Портленд.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. О том, что пара ждёт первенца, стало известно осенью прошлого года.
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