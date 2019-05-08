Стало известно, где похоронят композитора Евгения Крылатова

Композитора, автора музыки к "Приключениям Электроника" Евгения Крылатова похоронят на Митинском кладбище. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
— Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище, — заявил Немерюк, добавив, что дата похорон станет известна позднее.
Народный артист РФ композитор Евгений Крылатов ушёл из жизни сегодня в возрасте 85 лет. Под музыку, написанную им, взрослело не одно поколение. "Колыбельная медведицы", "Крылатые качели", "Лесной олень" — эти и другие мелодии навсегда останутся в сердцах многих.
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