Стало известно, где похоронят композитора Евгения Крылатова

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Стало известно, где похоронят композитора Евгения Крылатова

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Композитора, автора музыки к "Приключениям Электроника" Евгения Крылатова похоронят на Митинском кладбище. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище, — заявил Немерюк, добавив, что дата похорон станет известна позднее.

Народный артист РФ композитор Евгений Крылатов ушёл из жизни сегодня в возрасте 85 лет. Под музыку, написанную им, взрослело не одно поколение. "Колыбельная медведицы", "Крылатые качели", "Лесной олень" — эти и другие мелодии навсегда останутся в сердцах многих.

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