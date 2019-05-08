Салюты в честь Дня Победы в Москве состоятся более чем на 30 площадках

Центральной площадкой станет Поклонная гора, где в небо запустят 30 залпов в виде шаров и цветов.

Салюты в честь празднования Дня Победы прогремят на 34 точках, расположенных по всей Москве. Об этом сообщает портал открытых данных правительства столицы.

Центральной площадкой станет Поклонная гора, где в небо запустят 30 залпов в виде шаров и цветов, а шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны. На всех площадках салют начнётся в 22:00 и продлится 10 минут.

Большая часть точек расположена в парках и возле водоёмов. Для запуска салюта используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.