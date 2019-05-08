Арестованный житель Японии раскрыл подробности покушения на принца Хисахито

Несостоявшийся убийца признался, что планировал напасть на подростка королевских кровей с самодельным копьём.

Японские правоохранители арестовали 56-летнего Каору Хасэгаву по подозрению в покушении на 12-летнего принца страны Хисахито — сына наследного принца Акисино. Позднее мужчина признался в подготовке преступления и рассказал, как именно планировал напасть на члена императорской семьи.

Согласно данным издания The Asahi Shimbun, нападение на подростка мужчина намеревался совершить 26 апреля на территории школы, где учился принц Хисахито. Однако мальчика не оказалось на месте, поэтому мужчина просто оставил своё оружие на парте и ушёл. Это были два ножа, соединённых на 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья с двумя лезвиями, покрашенные в розовый цвет.

— Я хотел, чтобы он знал, что я приходил, — прокомментировал поступок Хасэгава.

Мотивов покушения на юного принца злоумышленник не объяснил, хотя на допросах постоянно критиковал японскую власть за приверженность монархизму, говоря, что при нынешнем раскладе страна не станет лучше.

В настоящее время 12-летний Хисахито является вторым в очереди наследования престола после своего отца — Фумихито. Напомним, что подросток продвинулся на одну позицию вперёд после отречения императора Акихито от престола, который занял дядя мальчика — Нарухито.