Захарова высмеяла МИД Украины за незнание даты окончания Второй мировой войны

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Захарова высмеяла МИД Украины за незнание даты окончания Второй мировой войны

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Мария Захарова. Фото: © Facebook/maria.zakharova.167

Украинские дипломаты сделали публикацию на официальных страницах своего ведомства в соцсетях, где указали 8 мая как день окончания Второй мировой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию украинского МИД с неверно указанной датой окончания Второй мировой войны.

Доигрался свидомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной. Что празднуют? Что отмечают? Всё смешалось в освобождённых от исторической памяти головах, — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в посте в "Фейсбуке".

К своему посту Захарова прикрепила скриншот сообщения внешнеполитического ведомства Украины, в котором ведомство назвало 8 мая днём 74-й годовщины окончания Второй мировой войны.

<p>Скриншот из <a href="https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1126047443362119681" target="_blank">&#34;Твиттера&#34;</a></p>

Захарова напомнила заблудшим "в дебрях самостийности", что Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года.

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