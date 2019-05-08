Захарова высмеяла МИД Украины за незнание даты окончания Второй мировой войны

Украинские дипломаты сделали публикацию на официальных страницах своего ведомства в соцсетях, где указали 8 мая как день окончания Второй мировой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию украинского МИД с неверно указанной датой окончания Второй мировой войны.

— Доигрался свидомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной. Что празднуют? Что отмечают? Всё смешалось в освобождённых от исторической памяти головах, — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в посте в "Фейсбуке".

К своему посту Захарова прикрепила скриншот сообщения внешнеполитического ведомства Украины, в котором ведомство назвало 8 мая днём 74-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Захарова напомнила заблудшим "в дебрях самостийности", что Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года.