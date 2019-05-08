Боевики выпустили 12 снарядов по российской базе Хмеймим в Сирии

Как отметили представители Минобороны РФ, разрушений и потерь среди личного состава нет.

Боевики из идлибской зоны в Сирии выпустили 12 снарядов по российской авиабазе Хмеймим. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Отмечается, что все они были сбиты средствами ПВО. В результате атаки жертв и разрушений нет.

Артиллерийская разведка сумела установить две позиции, с которых вёлся обстрел. Впоследствии они были уничтожены.

Днём ранее зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М1" отразили атаку боевиков на Хмеймим в Сирии, сбив 27 реактивных снарядов противника.