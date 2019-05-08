Адвокат Мамаева рассказал о возможности спасения стула, которым били чиновника

Юрист отметил, что уничтожение вещдока может нанести ущерб ресторану "Кофемания".

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы игрока "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что не видит логики в решении суда об уничтожении вещдока — деревянного стула, которым нападающий "Зенита" Александр Кокорин ударил чиновника Дениса Пака.

— Обычно вещественные доказательства, в том числе имущество, которое изымается у собственника, передаётся собственнику. Mercedes передали собственнику, а стул почему-то уничтожают, — сказал Бушманов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам адвоката, представители "Кофемании" заявляли, что используют такие стулья по 10 лет. Защитник Мамаева считает, что заведению из-за уничтожения изъятого вещдока будет нанесён ущерб. Он отметил, что представители ресторана могут попытаться обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Бушманов уточнил, что не знает, каким образом будет уничтожен стул, предположив, что его сожгут на костре "на самом знаковом месте".

8 октября 2018 года — день, который изменил жизни двух футболистов. Отмечая десятилетие дружбы, Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили сразу две драки: сначала компания избила водителя телеведущей Первого канала, а затем напала на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. При этом чиновника нападающий "Зенита" бил стулом по голове.

Футболисты провели в СИЗО несколько месяцев. 8 мая Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство, его подельники — футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл — приговорены к полутора годам лишения свободы каждый. Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева чиновник Денис Пак заявил, что доволен приговором суда в отношении спортсменов.