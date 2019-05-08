В МИД заявили, что Москва не зацикливается на негативе в отношениях с США

На Смоленской площади отметили готовность к выстраиванию с Вашингтоном конструктивного диалога.

Россия не зацикливается на негативе в двусторонних отношениях с США и готова к их выстраиванию с учётом общих интересов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространённом накануне визита в РФ Майка Помпео.

— Мы не зацикливаемся на негативе. Открыты к поиску путей преодоления существующих проблем и уверены, что рано или поздно это получится, поскольку отвечает потребностям обеих стран, — заявили в российском дипведомстве.

На Смоленской площади отметили готовность к выстраиванию с Вашингтоном конструктивного диалога.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео приедет в Россию 14 мая. В этот день он встретится в Сочи с Сергеем Лавровым.