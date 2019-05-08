Россия готова к сотрудничеству с США в сфере стратегической стабильности

Как сообщалось ранее, Штаты не ответили на предложение РФ разработать соглашение о недопущении ядерной войны.

Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере стратегической стабильности, в том числе и по новым предложениям, связанным с ядерным разоружением. Об этом заявили в МИД РФ.

— Мы готовы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога по стратегической стабильности, в том числе к рассмотрению конкретных предложений в развитие заявлений Дональда Трампа о некоем новом договоре по ядерному разоружению, — сообщается в заявлении министерства в преддверии визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео.

В ведомстве напомнили, что осенью 2018 года Россия обратилась к американским властям с предложением разработать совместное заявление на высшем уровне или соглашение о недопущении ядерной войны, а также документ по укреплению стратегической стабильности в мире. Реакции Вашингтона на инициативу Москвы не поступало, хотя положительный ответ мог бы "снять растущую обеспокоенность в мире".