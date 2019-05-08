Волкер рассказал, что на инаугурацию Зеленского приедет американская делегация

Её точный состав будет определён после того, как станет известна точная дата церемонии.

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского прибудет американская делегация высокого уровня.

— На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, — рассказал Волкер в интервью Би-би-си.

Спецпредставитель Госдепа отметил, что состав делегации определят после того, как будет названа точная дата инаугурации нового украинского лидера, и подчеркнул, что "это будет самый высокий уровень представительства".

Волкер добавил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским конфликт в Донбассе.

Ранее Лайф писал, что Курт Волкер поддержал Зеленского в желании наладить диалог с Москвой.