Волкер рассказал, что на инаугурацию Зеленского приедет американская делегация

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского прибудет американская делегация высокого уровня.
— На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, — рассказал Волкер в интервью Би-би-си.
Спецпредставитель Госдепа отметил, что состав делегации определят после того, как будет названа точная дата инаугурации нового украинского лидера, и подчеркнул, что "это будет самый высокий уровень представительства".
Волкер добавил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским конфликт в Донбассе.
Ранее Лайф писал, что Курт Волкер поддержал Зеленского в желании наладить диалог с Москвой.
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