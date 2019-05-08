Адвокат Кокорина обвинил СМИ в суровом приговоре

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста, нападающего клуба "Зенит" Александра Кокорина, которого сегодня приговорили к реальному сроку за драки в Москве, считает, что суд вынес решение "в угоду СМИ". Об этом он сообщил журналистам после суда.

— В угоду вам, средствам массовой информации, ведь как же так — отпустили таких хулиганов. За два удара — полтора года. Это вам как? Половину России-матушки можно сажать в колонии, даже больше, — заявил адвокат.

Напомним, что в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поставлена точка: они получили восемнадцать и семнадцать месяцев колонии общего режима соответственно. Сообщается, что адвокаты футболистов рассчитывали на гуманность суда накануне Дня Победы.