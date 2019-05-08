Британская молодёжь стала реже заниматься сексом из-за интереса к Интернету

В это же время женатые пары или просто живущие вместе в возрасте от 35 до 44 лет демонстрируют наименьший интерес к интимной близости.

Молодёжь Великобритании стала гораздо реже заниматься сексом из-за высокого интереса к соцсетям, стриминговым сервисам и смартфонам. Результаты исследования британского медицинского журнала сообщает The Sun.

Отмечается, что число жителей королевства в возрасте от 16 до 44 лет, имеющих половой контакт хотя бы раз в неделю, составило 41%, тогда как 29% респондентов вовсе подчеркнули, что не имеют интимной близости. При этом ещё десять лет назад подобный показатель был существенно ниже.

В это же время женатые пары или просто живущие вместе в возрасте от 35 до 44 лет демонстрируют наименьший интерес к интимной близости.

Эксперты отмечают, что в случае с молодыми людьми против статистики играет высокий интерес к Интернету, соцсетям и стриминговым сервисам, таким как Netflix.