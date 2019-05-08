Стало известно, сколько Собянин заработал в 2018 году

Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2018 год составил 7,62 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте правительства и главы города.

В собственности Собянина, как и годом ранее, числятся квартира площадью 308,1 квадратных метра и гараж площадью 26,8 квадратных метра.

Годовой доход мэра Москвы вырос на 1,09 миллиона рублей по сравнению с 2017 годом, когда Собянин заработал 6,53 миллиона рублей.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в 2018 году заработал более 8,6 млн рублей.