Глава МИД Британии призвал осудить Россию из-за поддержки Мадуро

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Глава МИД Британии призвал осудить Россию из-за поддержки Мадуро

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Фото: © Flickr / Rian (Ree) Saunders

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант во время пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео призвал осудить Россию за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

— Мы должны усилить давление на режим, в том числе посредством возможных дальнейших санкций, и осудить тех, кто поддерживает Мадуро, особенно Россию, чьё размещение военного персонала в Каракасе не принесёт ничего, кроме продления страданий венесуэльского народа, — отметил Хант.

Глава британского дипведомства также отметил, что в Лондоне выразили глубокую обеспокоенность действиями Москвы временному поверенному России.

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